На доставку банковских продуктов сегодня приходится каждая четвертая офлайн-продажа розничным клиентам.

На доставку банковских продуктов сегодня приходится каждая четвертая офлайн-продажа розничным клиентам ВТБ. За год банк в 5 раз увеличил продажи в рамках выездного обслуживания. К концу 2025 года доля мобильного сервиса достигнет трети в продажах сети. Об этом заявил Георгий Горшков, заместитель президента – председателя правления ВТБ.Выездной сервис ВТБ на сегодняшний день доступен в 4,6 тыс. населенных пунктов России. За 2024 год его география увеличилась более чем в 30 раз. Доставка уже достигла таких точек, как: Североморск – на севере, Ялта – на юге, Балтийск – на западе, Петропавловск-Камчатский – на востоке. В прошлом году 4 млн розничных клиентов банка оформили через мобильных специалистов ВТБ свыше 9,5 млн продуктов – только за декабрь их количество превысило 1,5 млн.В июне прошлого года ВТБ вышел с выездным сервисом в Луганск, и уже сегодня он доступен для 2 млн жителей новых регионов. В Крыму мобильные менеджеры работают в крупнейших городах полуострова – Севастополе, Симферополе, Ялте, Керчи и Балаклаве. В общей сложности более 1 млн крымчан могут заказать банковские продукты в любую локацию – в офис, домой, в торговый центр или гостевой дом у моря.Численность сотрудников, занятых в доставке, уже сегодня превышает 4 тысячи человек, а в ближайшие два года увеличится до 11 тысяч специалистов. Это уравняет количество офисных и выездных менеджеров и позволит клиентам по всей стране самим выбирать место и время для обслуживания. Координируют процесс доставки по всей стране логистические хабы ВТБ. В общей сложности в России уже открыто 70 таких центров, а в перспективе 2026 года банк увеличит их число до 140.Сотрудники выездного сервиса готовы оформить вне офиса практически любой из продуктов банка. Около половины клиентов получают услуги выездного сервиса на территории своего работодателя. Чаще всего клиенты заказывают дебетовые, зарплатные и кредитные карты. С нового года зафиксирован всплеск интереса к детским картам. Кроме того, в числе популярных сервисов и услуг – перевод заработной платы и пенсии в ВТБ, подключение программы лояльности, открытие сберегательных продуктов.«По итогам 2024 года охват населения России выездным сервисом ВТБ превысил 121 млн человек. За два ближайших года мы закроем всю карту нашей страны, заказать доставку банковских продуктов ВТБ можно будет в любой населенный пункт – даже в труднодоступных регионах. Мобильные менеджеры пользуются самыми разными видами транспорта, включая самокаты, велосипеды, скоростные поезда, вертолеты и даже самолеты, чтобы «дотянуться» до каждого клиента», – заявил Георгий Горшков.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000