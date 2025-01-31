Городская «зеленая комиссия» побывала в старых садах у ДДюТ. Рабочая группа оценила состояние насаждений. Старые деревья собираются ликвидировать, чтобы сделать «настоящий оазис для

Городская «зеленая комиссия» побывала в старых садах у ДДюТ. Рабочая группа оценила состояние насаждений. Старые деревья собираются ликвидировать, чтобы сделать «настоящий оазис для жителей». На территории между Мира и Октябрьским проспектом когда-то были садовые участки. Поэтому в диком парке остались плодовые деревья. Как объяснила главный садовник города Ирина Кузьменко, срок эксплуатации яблонь – от 30