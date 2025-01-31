С 2007 года он работал судьей Фрунзенского районного суда, а с 2012 года — судьей Владимирского областного суда.

Во Владимирском областном суде сообщили о назначении Петра Сенина судьей в Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве. Сенин, окончивший Волгоградский государственный университет в 1999 году, начал свою карьеру в прокуратуре Владимирской области, где занимал различные должности, включая следователя по особо важным делам.С 2007 года он работал судьей Фрунзенского районного суда, а с 2012 года — судьей Владимирского областного суда.В 2024 году он стал председателем судебного состава, рассматривающего уголовные дела в первой инстанции. За свою 17-летнюю судейскую карьеру Петр Михайлович был удостоен множества наград, включая Почетные грамоты и медаль «За безупречную службу». В 2016 году он был признан «Судьей года» в Владимирской области.