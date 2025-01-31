Аварийный дом №5 на улице Ленина развалился. 30 января у него рухнула стена, сообщили в администрации Судогодского района. К счастью, в результате обрушения никто не пострадал. На сегодняшний

Аварийный дом №5 на улице Ленина развалился. 30 января у него рухнула стена, сообщили в администрации Судогодского района. К счастью, в результате обрушения никто не пострадал. На сегодняшний день запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На ней примут решение о дальнейшей судьбе здания. Вероятнее всего, его будут сносить. Сразу после обрушения развалины не огородили –