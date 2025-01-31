В Гусь-Хрустальном автомобиль ДПС попал в аварию, пока ехал на ДТП. Машины столкнулись сегодня утром, в 8:16, прямо в центре города – на перекрестке улиц Калинина и Интернациональной. Как

В Гусь-Хрустальном автомобиль ДПС попал в аварию, пока ехал на ДТП. Машины столкнулись сегодня утром, в 8:16, прямо в центре города – на перекрестке улиц Калинина и Интернациональной. Как сообщили в УМВД области, служебный автомобиль «Тойота» столкнулся с «Ладой». Причем машина ДПС двигалась со включенными мигалками и специальным предупреждающим звуком по вызову на место аварии.