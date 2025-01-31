Полицейские ехали на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами.

Утром 31 января в Гусь-Хрустальном Владимирской области на перекрестке улиц Калинина и Интернациональная произошла серьезная авария. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.Водитель автомобиля «Лада» столкнулся с патрульным автомобилем «Тойота» ДПС, который ехал на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами.В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Напомним, ранее мы писали, что мужчине погиб в ДТП с грузовиком в Судогодском районе.