Мужчина погиб при выполнении боевой задачи.

30 января в Камешковском районе Владимирской области простились с военнослужащим СВО Данилой Немырью, родившегося в поселке Берёзовое Донецкой области. В апреле 2022 года он прибыл в Камешково, где работал на местных предприятиях. Об этом рассказали местные власти.Осенью он заключил контракт с Министерством обороны РФ и служил механиком-водителем в инженерно-саперном взводе. Данил погиб при выполнении боевой задачи во время специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики и был захоронен с военными почестями.Администрация района выражает соболезнования родным и близким погибшего.