В Киржаче теперь можно увидеть настоящий корабль-спутник. В этой круглой капсуле «Восток ЗКА №1» в марте 1961 летала в космос собака по кличке Чернушка. Рядом с ней находился манекен в

В Киржаче теперь можно увидеть настоящий корабль-спутник. В этой круглой капсуле «Восток ЗКА №1» в марте 1961 летала в космос собака по кличке Чернушка. Рядом с ней находился манекен в скафандре. Спутник один раз облетел Землю и благополучно приземлился в тот же день. Аппарат в Киржач предоставила НПО «НАУКА», рассказал меценат и депутат Евгений Федоров.