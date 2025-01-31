В микрорайоне Юрьевец в феврале перекроют часть дороги, об этом сообщили дорожники ООО «ВСК». Подрядчик проводит ремонт водопропускных труб в районе поворота на Энергетик. Работы на левой

В микрорайоне Юрьевец в феврале перекроют часть дороги, об этом сообщили дорожники ООО «ВСК». Подрядчик проводит ремонт водопропускных труб в районе поворота на Энергетик. Работы на левой стороне уже выполнены. С начала февраля дорожники переместятся на правую часть дороги – она будет перекрыта. Из поста в группе ВК «ООО “ВСК”» ООО “ВСК” предупреждает, что в