Сейчас здание пустует, из-за чего его состояние ухудшается.

Правительство Владимирской области планирует ремонт 7-этажного здания на Октябрьском проспекте, бывшего институтом «Владимиргражданпроект». Об этом пишет «».Сейчас здание пустует, из-за чего его состояние ухудшается. Осенью 2023 года был заказан проект ремонта, который выполнила «Архитектурная мастерская Эф-Проект».Здание 1979 года требует замены многих элементов, включая окна и полы. На ремонт выделено 176,2 млн рублей, итоги торгов подведут 11 февраля, а работы завершатся 1 июля 2026 года. Напомним, ранее мы писали, что