В Коврове суд вынес приговор по делу о попытке дать взятку в колонии строгого режима (ФКУ ИК‑7 в поселке Пакино).Осужденный, отбывавший наказание в колонии, захотел пронести на режимную территорию сотовый телефон. В августе 2025 года он предложил оперуполномоченному колонии 40 тысяч рублей за незаконную услугу. Сотрудник предупредил, что это преступление, но осужденный не отступился.В сентябре оперуполномоченный сообщил о ситуации в ОСБ УФСИН по Владимирской области. При передаче телефона сотрудники ОСБ задержали участников схемы. Взятку — 40 тысяч рублей и бутылку коньяка — изъяли, в прокуратуре.Осужденный получил 5 лет лишения свободы в колонии особого режима и штраф 405 тысяч рублей (по совокупности приговоров). Его знакомый, выступавший посредником, приговорен к 3 годам 6 месяцам условно с испытательным сроком 4 года и штрафом 405 тысяч рублей.Приговор пока не вступил в законную силу.