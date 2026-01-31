Причина — профилактика оборудования на объектах связи.

Во Владимирской области в феврале пройдут плановые отключения теле‑ и радиовещания. Причина — профилактика оборудования на объектах связи, в правительстве области.Сигнал отключат 2 февраля в селе Березники (Собинский округ), 9 февраля в Вязниках (Вязниковский район) и 16 февраля в Киржаче (Киржачский округ).Время отключений: с 10:00 до 16:00 в каждый из указанных дней. Работы затронут каналы первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения.