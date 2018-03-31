В Казани стартовал финал Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина Ак Барс встречался с челябинским Трактором и одержал волевую победу со счетом 2:1.

В Казани стартовал финал Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина "Ак Барс" встречался с челябинским "Трактором" и одержал волевую победу со счетом 2:1.По ходу встречи казанский клуб уступал. Счет в матче на 26-й минуте открыл нападающий "Трактора" Рихард Гюнге. Однако затем "Ак Барс" удалось не только сравнять счет, но победить. Шайбы забросили Станислав Галиев (52-я) и Джастин Азеведо (54-я), который набирает очки в восьми играх подряд.Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу казанцев. Следующий матч пройдет 1 апреля также в Казани.