Во время аварии с электромобилем компании Tesla в американском штате Калифорния 23 марта в машине был включен режим автопилота. За несколько мгновений до столкновения работал режим автопилота, адаптивный круиз-контроль был установлен на значении минимум, — говорится в заявлении компании.

Во время аварии с электромобилем компании Tesla в американском штате Калифорния 23 марта в машине был включен автопилот, заявила компания-производитель. Кроме того, "адаптивный круиз-контроль был установлен на значении "минимум", говорится в заявлении Tesla, которое цитирует РИА Новости.Автопроизводитель утверждает, что водитель несколько раз получал предупреждения о необходимости вернуть машину в ручной режим управления, но по каким-то причинам не сделал этого.Авария с участием электромобиля Tesla Model X произошла на трассе Highway 101 в Калифорнии. Машина потеряла управление, врезалась в отбойник, потом загорелась и взорвалась. Водитель погиб. Расследование ЧП ведет американский Национальный совет по безопасности на транспорте.Накануне стало известно, что финансовое положение Tesla оставляет желать лучшего, а также о том, что компания отзывает 123 тысячи машин Tesla S, произведенных до 2016 года, в связи с возможными проблемами с усилителем руля.