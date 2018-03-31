Награды жителям Кемерова, спасавшим людей во время пожара в торговом центре Зимняя вишня 25 марта, вручил во время пребывания в столице Кузбасса глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он провел отдельную встречу с людьми, не растерявшимися в экстремальной ситуации и проявившими подлинный героизм.

Награды жителям Кемерова, спасавшим людей во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" 25 марта, вручил во время пребывания в столице Кузбасса глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он провел отдельную встречу с людьми, не растерявшимися в экстремальной ситуации и проявившими подлинный героизм, и вручил героям ведомственные награды за спасение десятков человеческих жизней.Александр Бастрыкин подчеркнул, что эти медали — боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. В числе награжденных Бастрыкиным, в частности, работник одного из залов третьего этажа Александр Калачев, который во время пожара побежал на четвертый этаж и вывел несколько семей из зоны пожара; спасавшая детей аниматор детской игровой комнаты Кристина Никитина; 17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин, который вытащил из пожара троих детей; сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов, который помогал людям выходить из горящего здания.Председатель СКР отметил, что на встрече с родственниками погибших и потерпевших представители следственных органов "обещали и сделают все, чтобы отыскать истину и справедливость, наказать виновных".