Самолет Аэрофлота, на котором был проведен обыск, вылетел из Лондона в Москву. Об этом информировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Самолет "Аэрофлота", на котором был проведен обыск, вылетел из Лондона в Москву. Об этом информировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. Командир судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии.Как подтвердил РИА Новости представитель авиакомпании "Аэрофлот" в Великобритании Алексей Вороненков, рейс 2583 вылетел в Москву в 19:54 по лондонскому времени (21:54 по Москве), задержавшись на 2 часа 39 минут. В Москву рейс должен прибыть в 01:39 субботы.