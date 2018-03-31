Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан обосновал принятое им решение выдать Соединенным Штатам россиянина Евгения Никулина серьезностью преступления, в котором его там обвиняют.

Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан обосновал принятое им решение выдать Соединенным Штатам россиянина Евгения Никулина серьезностью преступления, в котором его там обвиняют.Как передает ТАСС, об этом он рассказал журналистам, подчеркнув, что на его решение повлияло то, что в США и РФ Никулина обвиняют в разных преступлениях и он сделал выбор в пользу более серьезного обвинения.В России Никулина обвиняют в краже 3450 долларов посредством электронной платежной системы Webmoney. В США подозревают в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.Пеликан подчеркнул, что РФ добивалась выдачи своего гражданина по обвинению "в малозначимом и давнем преступлении, за совершение которого, согласно чешскому законодательству, из-за срока давности уже, может быть, и нельзя привлечь к уголовной ответственности".Никулин был задержан 5 октября 2016 года в Праге местной полицией по запросу американского Федерального бюро расследований, агенты которого участвовали в операции.30 марта Никулин был выдан США.