Британия блокирует оказание консульской помощи гражданке России Юлии Скрипаль. Об этом сообщили в российском посольстве в Лондоне. Накануне стало известно, что россиянка пришла в себя. То есть в ближайшее время Юлия Скрипаль может дать первые показания. Так ли это — неизвестно. До сих пор с момента предполагаемого отравления никто не видел ни саму Юлию, ни ее отца Сергея Скрипаля.

Британия блокирует оказание консульской помощи гражданке России Юлии Скрипаль. Об этом сообщили в российском посольстве в Лондоне. Накануне стало известно, что россиянка пришла в себя. То есть в ближайшее время Юлия Скрипаль может дать первые показания. Так ли это — неизвестно. До сих пор с момента предполагаемого отравления никто не видел ни саму Юлию, ни ее отца Сергея Скрипаля.Сергей и Юлия Скрипаль почти четыре недели находятся в этом госпитале в Солсбери. Состояние бывшего полковника врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Его дочь стремительно пошла на поправку. Сегодня стало известно, что она может самостоятельно есть и пить.Администрация госпиталя отказывается давать дополнительные комментарии. Российское консульство так и не получило право доступа к гражданке России, которая, как известно, уже начала говорить. У России есть законное право получить информацию о ходе расследования и провести беседу с пострадавшей. Но в нарушение своих международных обязательств Великобритания российским представителям в этом отказывает, все материалы расследования засекречены.Единственное, что сделал британский МИД — направил в российское посольство официальную ноту об улучшении состояния Юлии Скрипаль.По мнению экспертов, восстановление Юлии Скрипаль говорит о том, что ей вовремя дали антидот.Следовательно, британцы едва ли не с самого начала знали, с каким ядом они имеют дело. Но информацией о случившемся в Солсбери постоянно манипулируют. На протяжении четырех недель в прессу вбрасывались различные предположения: якобы яд мог оказаться в содержимом чемодана Юлии Скрипаль, с которым она приехала из Москвы, затем появилась версия об отравленном букете на кладбище, теперь Скотланд -Ярд утверждает, что отраву распылили на ручке входной двери."Насколько я знаю, Великобритания пока не предложила никаких доказательств. У нее есть подозрения, но подозрения не являются доказательствами. Что означает тезис в отношении вины РФ в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери "с наибольшей правдоподобностью? Хотелось бы видеть на столе если не прямые, то хотя бы косвенные доказательства вины РФ", — заявил Милош Земан, президент Чехии.Его заявление говорит о том, что, кроме голословных упреков в адрес Москвы, Великобритания даже своим партнерам в Европе не представила никаких дополнительных сведений.Многое будет зависеть от того, какие показания даст выздоравливающая Юлия Скрипаль, если, конечно, ей есть что сообщить. И не менее важно, как полученной информацией распорядятся британские власти.