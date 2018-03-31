На свадьбах в двух ресторанах узбекского города Бекабада отравились пятьдесят пять человек, из них шестеро – дети.
На свадьбах в двух ресторанах узбекского города Бекабада отравились пятьдесят пять человек, из них шестеро – дети.
С пятницу по субботу в больницу с жалобами на тошноту, диарею, температуру обращались пострадавшие, ранее принимавшие участие в торжествах.
Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Эпидемиологическая ситуация в Бекабаде взята под особый контроль министерства здравоохранения, передает ТАСС.