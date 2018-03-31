Федеральное агентство по туризму РФ следит за ситуацией с россиянами, которые в субботу попали в ДТП в Польше. По его информации, автобус упал в кювет после столкновения с легковой машиной, потерявшей управление. Пострадали 11 пассажиров автобуса. Одна туристка госпитализирована в больницу Вроцлава.

Федеральное агентство по туризму РФ следит за ситуацией с россиянами, которые в субботу попали в ДТП в Польше.Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте Ростуризма, авария произошла на трассе в районе города польского города Свебодзице. По данным Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, автобус упал в кювет после столкновения с легковой машиной, потерявшей управление. Пострадали 11 пассажиров автобуса. Одну туристку пришлось эвакуировать на вертолете, она госпитализирована в больницу города Вроцлав. Остальным пострадавшим медпомощь оказана на месте.Попавший в аварию автобус перевозил 31 российского туриста, они возвращались из Праги.Сейчас туристы размещены в местной гостинице.