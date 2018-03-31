Двадцать четвертый тур чемпионата России начался матчем в Москве, где играли пермский Амкар и московский Локомотив. Причем в роли хозяева выступили пермяки, которые и победили с результатом 2:1.

Двадцать четвертый тур чемпионата России начался матчем в Москве, где играли пермский "Амкар" и московский "Локомотив". Причем в роли хозяева выступили пермяки, которые и победили с результатом 2:1.Матч был перенесен из Перми в Москву, что вызвало большой резонанс в нашем футболе. Казалось, что "Локомотив" получит преимущество, играя гостевой матч на родном стадионе. Начало встречи подтверждало эти предположения. Москвичи довольно быстро добились успеха.На 15 минуте Ари упал в штрафной "Амкара", и судья Сергей Лапочкин назначил пенальти. Маноэл Фернандеш был точен, и "Локомотив" вышел вперед. Этот счет продержался до конца первого тайма, и ничто не предвещало беды для лидера чемпионата.Но в начале второй половины встречи 11-метровый был назначен уже в ворота "Локомотива". Лапочкин разглядел в действиях Фернандеша против Александра Рязанцева нарушение правил. Нападающий Аарон Оланаhе был точен. А через 10 минут все тот же Оланаре пяткой протолкнул мяч между ног вратаря Гильерме Маринато. "Амкар" вышел вперед 2:1 и уже не упустил победу."Амкар" не только поправил свои дела в чемпионате – набрал 25 очков и поднялся на 12 место в чемпионате. Он еще и обострил борьбу за чемпионство. "Локомотив" остался на первом месте с 39 очками. Но осечкой лидера могут воспользоваться его преследователи и сократить отставание.