Министр госслужбы и госбюджета Франции Жеральд Дарманен заявил о легитимности действий французских правоохранительных органов на севере Италии. Ранее сообщалось, что вооруженные сотрудники французской таможенной полиции вторглись в пятницу вечером на территорию структуры по оказанию помощи мигрантам на территории города Бардонеккья в провинции Турина.

Французские правоохранители действовали в соответствии с законом, когда брали мочу на анализ в центре помощи мигрантам на севере Италии, заявил министр госслужбы и госбюджета Франции Жеральд Дарманен.Ранее сообщалось о вторжении французских таможенников на территорию мигрантского центра в итальянской Бардонеккье, что управляющая центром неправительственная организация Rainbow4Africa назвала грубым вмешательством в деятельность НПО и итальянских институтов.Однако в своем заявлении Дарманен объяснил, что французские таможенники осуществляли проверку скоростного поезда Париж-Милан и заподозрили в одном из мигрантов наркокурьера. Согласно статье 60 таможенного устава, полицейские потребовали медицинского освидетельствования, на которое подозреваемый дал письменное согласие.Исследование проводилось в медпункте при вокзале, передает РИА Новости.Французские таможенники действовали в соответствии с соглашениями Бюро по национальному экспортно-импортному контролю (BCNJ) от 1990 года, и власти Франции готовы провести разъяснительную работу о правовых и оперативных основах вступления французских таможенников на итальянскую территорию.