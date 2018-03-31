Тверской суд Москвы избирает меру пресечения гендиректору компании из группы Сумма Артуру Максидову и владельцам Суммы Магомеду и Зиявудину Магомедовым.

Тверской суд Москвы избирает меру пресечения гендиректору компании из группы "Сумма" Артуру Максидову и владельцам "Суммы" Магомеду и Зиявудину Магомедовым. В ходе заседания следователь обвинил Максидова в хищении 669 миллионов рублей, пишет РИА Новости.По версии следствия, братья Магомедовы создали преступное сообществе, в котором деятельное участие принял и Максидов. Артур Максидов свою вину в хищении не признал, так как "даже доступа к деньгам не имел".По информации издания "Коммерсант", 30 марта сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в фирмах владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова.Как рассказала "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк, следственные действия прошли в 25 субъектах России. В итоге задержаны подозреваемые и собраны улики по вменяемым им преступлениям.По информации "Коммерсанта", фирма из группы "Сумма" была подрядчиком строительства стадиона в Калининграде, в ходе которого были похищены 752 миллиона рублей.