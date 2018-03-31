Генеральный консул США в Санкт-Петербурге Томас Лири рассказал о готовности дипломатического представительства к закрытию.

Генеральный консул США в Санкт-Петербурге Томас Лири сообщил о готовности дипломатического представительства к закрытию. "Мы готовы уехать", — заявил он журналистам. За подробностями представителей СМИ отправили в пресс-службу посольства в Москве, пишет ТАСС.В данный момент дипломаты заполняют грузовую машину мешками с документами и оргтехникой. Приспущенный в знак траура по жертвам пожара в Кемерове флаг США вновь поднят.Ранее Россия заявила о высылке 60 дипломатических сотрудников США и отзыве согласия на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.