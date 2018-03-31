31.03.2018

2018-03-31 10:00:37

Грабитель ударил 31-летнюю москвичку ножом в живот

На севере Москвы грабитель напал на 31-летнюю женщину. ЧП произошло в Бескудниковском районе, передает РЕН ТВ.



Неизвестный ударил москвичку ножом в живот и отобрал мобильный телефон, а также деньги, после чего скрылся. Раненную девушку доставили в одну из столичных больниц.