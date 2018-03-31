Участники Дома-2 уже давно не стесняются интима перед камерами. Они с удовольствием делятся подробностями личной жизни на всю страну. А секс – самая любимая тема строителей любви.

Участники "Дома-2" уже давно не стесняются интима перед камерами. Они с удовольствием делятся подробностями личной жизни на всю страну. А секс – самая любимая тема строителей любви.Ольга Рапунцель, Мария Кохно, Рита Керн и Саша Черно – самые раскрепощенные участники телешоу. Для них не существует запретных тем. Поклонники "Дома-2" знают, что возбуждает звезд проекта, в каких позах они способны получить оргазм и как часто хотели бы заниматься сексом. Однако разговоры в эфире о "волшебстве", как называют на шоу секс, все еще шокируют народ.Так, уже экс-участница телестройки Мария Кохно открыто рассказала, как потеряла девственность."Итак, мой первый секс был с мужем в 17 лет в машине. Короче, он не знал, что я невинна. Как-то все было… Быстро, смутно, я ничего не помню. Я думала, что этого больше никогда в моей жизни не повторится, но повторилось с ним же, и все было просто замечательно", – поделилась Маша.Правда, осмелела Кохно лишь когда покинули шоу. Еще в октябре, когда ее спросили о сексе с Андреем Штрихом на проекте, Маша покраснела и ответила короткой фразой. "С ним было все замечательно, я довольна", – сказала Мария.Совсем другое отношение к разговорам на интимные темы у Ольги Рапунцель. Они никогда не стеснялась рассказывать о себе, а забеременев даже начала давать советы. "Идеальна поза кошечки, можно боком, конечно, не нужно скакать, партнер не должен крутить будущую маму в разные стороны и наваливаться на нее. Все должно быть внимательно и аккуратненько", – без тени стеснения заявила в интервью Dom2Life.ru Ольга Рапунцель, которая готовится стать мамой.При этом длинноволосая красотка признавалась, что в первом триместре ее либидо было на нуле из-за токсикоза, во втором она тоже не особо горела желанием отдаваться мужу, а вот в третьем влечение усилилось. Но Оля признает, что заниматься сексом на последних сроках уже не так комфортно. "У беременных повышается чувствительность, то хочется, то бегаешь всю ночь в туалет – ребеночек давит на мочевой пузырь. Конечно, не желательно каждый день заниматься сексом, и в день лучше один раз – ночью или утром. И нужно выбрать время, когда малышка спит в животике, а если она начинает шевелиться, тот уже не до секса", – отметила Рапунцель.Переплюнуть Олю в вопросах "волшебства" под силу лишь обладательнице внешности порноактрисы Рите Керн. Брюнетка на всю страну объявила, что не представляет своей жизни без страстных совокуплений и оргазма. Маргарита даже посетовала, что однажды ей пришлось обходиться без секса целых два месяца. В те дни девушка жутко страдала и была вынуждена удовлетворять себя без партнера."Это был период моего уча­стия в "Доме-2", когда я жила на Сейшелах. Пер­вую неделю даже мыслей не было про секс: отвлекала новая обстановка, перелет, знакомства с участниками. А вот потом было очень тяжело, приходилось часто уединяться в душе и получать удо­вольствие самостоятельно", – жаловалась Керн.Марине Африкантовой и до форм, и до откровенности Риты Керн очень далеко, но и она неоднократно удивляла поклонников своими откровениями. Так, после повествования 30-летней блондинки о "волшебстве" с 19-летним Ромой Капаклы поклонники телестройки пришли в ужас. Марина заявила, что занимаясь сексом с юным любовников, она не предохраняется и совершенно не боится забеременеть."Мы пробуем много раз­ных поз, в основном Рома решает, мне это нравится. Последнее время я всегда начинаю сверху, приходится работать первой", – раскрыла подробности того, о чем принято знать только двоим, Африкантова. "С Ромой я забыла все, что было "до". Он пере­бил вкус всех мужчин. Рома доводит меня до оргазма", – добавила красотка.Зарабатывавшая на жизнь эскортом Алеся Клочко сетовала, что интим за деньги не приносит тех сладостных ощущение, которые дает секс с возлюбленным. "Когда занимаешься сексом по любви, то получаешь больше удовольствия. Ты можешь максимально раскрыться перед человеком. Интим за деньги – это другое. Конечно, если клиент мне симпатичен, то процесс тоже приятен, но это бывает не всегда", – открыто говорила девушка.Своим лучшим любовником опытная Алеся считает бывшего гражданского мужа. Именно с ним ей довелось испытать самые яркие ощущения во время "волшебства". Клочко призналась, что ее привлекают кавалеры постарше, а возбуждает не внешность, а аромат, исходящий от избранника. Ее первым партнером был 40-летний мужчина, Алесе тогда было 20 лет.Но даже рассказ бывшей эскортницы не вызвал у зрителей такую бурю эмоций, как откровения Сашы Черно о сексе с Иосифом Оганесяном. Однажды пышная девушка намекнула, что у ее парня довольно объемные мужские параметры. "Именно поэтому после первой ночи с Йосей я аж убежала в женскую спальню. Во время "волшебства" у меня создалось ощущение, что меня лишали девственности", – призналась Саша.При этом Черно заявила, что лишилась девственности в 19 лет. В отличие от подруг, легко вступавших в связь, Саша хотела сначала влюбиться. Свой первый раз она вспоминает с нежностью, говорит, что все было красиво и романтично. Сейчас, по признанию Черно, она обожает жесткий секс и Йося в этом смысле ей идеально подходит.