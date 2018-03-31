Психиатрическая больница загорелась в пятницу вечером в подмосковном Ногинске. Персонал и пациентов эвакуируют. Других подробностей не приводится.

Психиатрическая больница загорелась в пятницу вечером в подмосковном Ногинске. Персонал и пациентов эвакуируют, сообщает "Интерфакс".Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Очаг возгорания, по предварительным данным, находится на третьем этаже здания.Психбольница, расположенная на улице 8 Марта, уже горела месяц назад — 28 февраля. Тогда из здания были эвакуированы 60 человек, никто не пострадал.