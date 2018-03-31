Во второй этап Всероссийского молодежного конкурса Моя альтернатива вышло 208 участников из 134 населенных пунктов. Видеоролики участников рассказывают о здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству.

Во второй этап Всероссийского молодежного конкурса "Моя альтернатива" вышло 208 участников из 134 населенных пунктов. Видеоролики участников рассказывают о здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству.Проголосовать за понравившиеся работы можно на сайте проекта до 15 апреля. По итогам голосования будут определены 20 финалистов. Кроме того трех финалистов определит конкурсная комиссия.В ходе третьего этапа конкурса, который состоится 31 мая 2018 года в Гостином дворе в Москве, финалисты интернет-конкурса представят свои видеоролики на молодежном фестивале "Моя альтернатива". 5 победителей будут определены конкурсной комиссией, в которую войдут эксперты в сфере социальной рекламы, представители общественных организаций и СМИ.Победители будут награждены дипломами и денежными премиями: I место (1 победитель) — 75 000 рублей, II место (2 победителя) — 50 000 рублей (каждому), III место (2 победителя) — 30 000 рублей (каждому).Проект реализуется Общероссийской общественная организацией "Лига здоровья нации" при поддержке сайта 33Live.RuRu, телеканала Муз-ТВ, радиостанции "Спорт-FM", социальной сети "Одноклассники", велнес-портала "Живи" и телеканала "Точка отрыва". Конкурс должен мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни, способствовать неприятию табака, алкоголя и наркотиков, а также привлечь внимание к спорту.