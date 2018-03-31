В Санкт-Петербурге прошел второй матч полуфинала Кубка Гагарина между клубами Восточной конференции СКА и московским ЦСКА. В нелегкой борьбе СКА победил 2:0 и сравнял счет в серии 1:1.

В Санкт-Петербурге прошел второй матч полуфинала Кубка Гагарина между клубами Восточной конференции СКА и московским ЦСКА. В нелегкой борьбе СКА победил 2:0 и сравнял счет в серии 1:1.Первый период прошел с некоторым перевесом хозяев площадки и завершился нулевой ничьей. Первая шайба была заброшена в начале второго периода. Москвичи ошиблись в средней зоне, Вадим Шипачев перехватил шайбу и выложил ее Никите Гусеву, а тот не оставил шансов Илье Сорокину. Через десять минут СКА забросил вторую шайбу. Снова перехват в середине, точный пас Ильи Каблукова и не менее точный бросок Ярно Коскиранты – 2:0.ЦСКА предпринял немало усилий для того, чтобы изменить ход встречи. Но счет 2:0 остался в силе. СКА сравнял счет в серии 1:1. Третья встреча пройдет в Москве в понедельник.