Посольство России в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской стороне по сфабрикованному против России делу Скрипалей, сообщил в субботу МИД РФ

Список вопросов по сфабрикованному против России делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля направило посольство России в Лондоне британскому МИДуМоскву интересует, почему России отказали в праве консульского доступа к пострадавшим на территории Великобритании российским гражданам, как лечили пострадавших и почему антидоты оказались у медиков на месте инцидента; на каком основании Францию привлекли к расследованию; каким образом было установлено российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей, передает "Интерфакс".Кроме того, российскую сторону интересует: есть ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое англичане называют "Новичком"; разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа "Новичок" или его аналоги в Великобритании.