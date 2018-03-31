В Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком. Водитель автобуса, который направлялся из Кисловодска в Сочи, погиб, еще три человека пострадали, они госпитализированы.

В Ставропольском крае автобус столкнулся с грузовиком. Водитель автобуса погиб, еще три человека пострадали, они госпитализированы.Как сообщает ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого управления ГИБДД, авария случилась в субботу в Андроповском районе края. По предварительной информации, автобус, направлявшийся из Кисловодска в Сочи, столкнулся с попутным грузовым автомобилем. Водитель автобуса получил наиболее значительные травмы, он скончался в машине скорой помощи.В салоне автобуса находились в общей сложности 12 пассажиров, они не получили значительных травм благодаря пристегнутым ремням безопасности, добавили в ГИБДД.