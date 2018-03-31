Программисты из США разработали приложение для знакомств, которое подбирает пары по ДНК. Для того, чтобы зарегистрироваться в новом сервисе, необходимо заказать у разработчиков набор для анализов, поплевать в него и отослать им обратно.

Программисты из США разработали приложение для знакомств, которое подбирает пары по ДНК. Для того, чтобы зарегистрироваться в новом сервисе, необходимо заказать у разработчиков набор для анализов, поплевать в него и отослать им обратно, сообщает Metro.Авторы программы Pheramor подберут пары, исследовав 11 генов пользователей, влияющих на влечение."Мы обещаем нашим клиентам научно обоснованные пары", — уверяют разработчики.В настоящий момент сервис работает только в техасском Хьюстоне, однако создатели Pheramor собираются в скором времени расширить географию функционирования своего приложения.