В ОМВД России по району Чертаново Центральное поступили сообщения от двух граждан об угоне их автомашин марки ВАЗ, припаркованных во дворах домов...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали двоих приезжих мужчин по подозрению в угонах транспортных средств на территории округа.В ОМВД России по району Чертаново Центральное поступили сообщения от двух граждан об угоне их автомашин марки ВАЗ, припаркованных во дворах домов на улице Красного Маяка. Материальный ущерб составил 160 тысяч рублей.Еще один потерпевший рассказал, что неизвестный пытался похитить его автомобиль марки ИЖ стоимостью 50 тысяч рублей, припаркованный на той же улице, но не довел свой умысел до конца, после чего скрылся.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 25-летний и 27-летний приезжие.Следствием территориального отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22