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<a href="http://33live.ru/novosti/31-03-2018-poschitali-proslezilis-vsya-pravda-o-stoimosti-remonta-derzkogo-bmw-x2.html" target="_blank">Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дерзкого BMW X2</a> - Неприлично новый - именно с таким слоганом компания BMW развернула масштабную рекламную кампанию, посвященную кросс-купе Х2. Зная стоимость замены его роботизированной КП в случае поломки, предлагаем производителю более честную формулировку: неприлично дорогой!