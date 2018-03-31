Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов дал интервью американскому каналу NBC. Дипломат отметил, что, несмотря на то, что руководство США регулярно заявляет о том, что Россия для Вашингтона соперник, наши страны должны сотрудничать, так как врагами не являются.

Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов дал интервью американскому каналу NBC. Дипломат отметил, что, несмотря на то, что руководство США регулярно заявляет о том, что Россия для Вашингтона — соперник, наши страны должны сотрудничать, так как врагами не являются."Мы бы хотели работать вместе с США, Великобританией, чтобы понять, кто несет ответственность за эту атаку в Солсбери, и наказать их, и чтобы предотвратить эти действия в будущем", — цитирует Антонова РИА Новости. При этом наш дипломат отметил, что не знает, какая страна могла бы быть заинтересована в отравлении семьи Скрипалей.Отвечая на вопрос, находятся ли США и Россия в состоянии холодной войны, Антонов сообщил, что "нет определения, что значит "холодная война". "Это зависит от нас, решить, находимся ли мы в ситуации холодной войны или нет. Я не помню такого плохого состояния наших отношений. Существует огромное недоверие между США и Россией, но в то же время я хочу подчеркнуть, что у нас есть огромный потенциал для сотрудничества", — подчеркнул Антонов.По мнению Анатолия Антонова, реальным полем для серьезного сотрудничества между США и Россией должна стать ситуация в Сирии.