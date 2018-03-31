Руководство лондонского аэропорта Станстед вынуждено было вплоть до полуночи отменить вылет всех рейсов из-за пожара на стоянке перед зданием аэровокзала, где в пятницу вечером вспыхнул рейсовый автобус.

Руководство лондонского аэропорта Станстед вынуждено было вплоть до полуночи отменить вылет всех рейсов из-за пожара на стоянке перед зданием аэровокзала, где в пятницу вечером вспыхнул рейсовый автобус, отмечается в Твиттере воздушной гавани. Очевидцы сняли на видео превратившийся в факел общественный транспорт.Причиной инцидента стала, по словам пожарных, неисправность в двигателе стоявшего на стоянке автобуса. Пламя в считанные минуты охватило салон, так что к моменту прибытия спасателей автобус практически полностью выгорел. Поскольку он стоял в непосредственной близости от терминала, повреждения получила и обшивка аэровокзала.Пассажиров аэропорта срочно эвакуировали, все вылетающие рейсы были отменены вплоть до полуночи. Никто из людей не пострадал. Руководство воздушной гавани извинилось перед пассажирами, попросив их связаться с представителями авиакомпаний — а Станстед является хабом для многих европейских лоукостеров — и уточнить точное время вылета.Пока в Станстеде тушили пожар, в аэропорту Хитроу полицейские без всяких на то оснований провели осмотр самолета "Аэрофлота", предварительно попросив экипаж покинуть салон.