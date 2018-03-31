Служба столичной полиции Великобритании выступила с опровержением информации о том, что ее сотрудники проводили обыск на российском самолете в аэропорту Хитроу.

Служба столичной полиции Великобритании выступила с опровержением информации о том, что ее сотрудники проводили обыск на российском самолете в аэропорту Хитроу.Об этом в своем Твиттере сообщил Скотланд-Ярд.Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что на борт самолета авиакомпании "Аэрофлот", который собирался вылететь из Лондона в Москву прибыли сотрудники местной полиции и таможни и заявили о необходимости проведения осмотра воздушного судна, не сообщив его причины и цели осмотра.Представители британских властей также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. В ответ командир российского воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии. В итоге он был заперт в кабине и осмотр провели без него.Захарова проинформировала общественность о том, что сотрудники российского посольства в Лондоне выехали на место досмотра лайнера, и заявила, что МИД РФ требует от властей Великобритании "вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного поведения".Она расценила инцидент, как "провокацию", которая по ее мнению, "понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым "делом Скрипалей".Советник министра транспорта РФ Жанна Терехова сообщила, что Минтранс РФ находится в тесном контакте с МИД РФ в связи с досмотром самолета "Аэрофлота" в Лондоне и пытается выяснить все обстоятельства.В представительстве авиакомпании, как передает ТАСС, заявили, что выражают свое недоумение действиями англичан, которые "абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров".