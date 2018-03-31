Российские дипломаты, высланные по решению властей США на фоне дела Скрипаля, покинули здание посольства РФ в Вашингтоне. Автобусы с дипломатами и машины сопровождения выехали с территории российского посольства.

Российские дипломаты, высланные по решению властей США на фоне "дела Скрипаля", покинули здание посольства РФ в Вашингтоне. Автобусы с дипломатами и машины сопровождения выехали с территории российского посольства, сообщает телеканал "Россия 24".Ранее представители нашей дипмиссии вывезли вещи из генконсульства в Сиэтле. Как сообщила советник дипмиссии, закрытие нашего представительства обошлось без провокаций. Сегодня же со здания сняли табличку с названием дипучреждения. Всего американскую землю покидает 60 российских дипломатов — такое требование выдвинули власти США в связи с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал сделать все возможное, чтобы у американцев не возникли проблемы с посещением России. В "Фейсбуке" посол сообщил, что сотрудничество между Россией и США развивалось во многих направлениях, и наши дипломаты не враги США, а друзья.Антонов подчеркнул, что в России по-прежнему уверены в том, что только взаимодействие между странами поможет сохранить стратегическую стабильность, а отношения между людьми не должно страдать ни в коем случае.