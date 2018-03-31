Посольство РФ в Париже направило в субботу в МИД Франции ноту со списком из десяти вопросов по сфабрикованному против России делу Скрипалей. Москву интересует, разрабатывала ли Франция образцы нового БОВ типа Новичок.

Москву интересует, разрабатывала ли Франция образцы нового БОВ типа "Новичок".Посольство РФ в Париже направило в субботу в МИД Франции ноту со списком из десяти вопросов по сфабрикованному против России делу Скрипалей, передает ТАСС.Один из вопросов — на каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании Великобританией инцидента в Солсбери, направляла ли официальное уведомление в ОЗХО о подключении к техсотрудничеству в расследовании дела Скрипалей, какие доказательства были переданы Великобританией, передает РИА Новости.Ранее список вопросов по делу Скрипалей посольство России в Лондоне направило британскому МИДу.Москву интересует, почему России отказали в праве консульского доступа к пострадавшим на территории Великобритании российским гражданам, как лечили пострадавших и почему антидоты оказались у медиков на месте инцидента; на каком основании Францию привлекли к расследованию; каким образом было установлено российское происхождение вещества, которым отравили СкрипалейНа этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.4 марта возле торгового центра в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Москва категорически это отрицает.