Посольство России в Великобритании предупреждает о возможности роста антироссийских настроений и действий в этой стране и просит российских граждан тщательно взвесить необходимость поездок в Соединенное Королевство.

Посольство России в Великобритании предупреждает о возможности роста антироссийских настроений и действий в этой стране и просит российских граждан тщательно взвесить необходимость поездок в Соединенное Королевство.В дипмиссии напомнили об антироссийской политике Великобритании, а также избирательных действиях британских властей в отношении физических и юридических лиц РФ, приведя в пример провокацию в отношении самолета "Аэрофлота" и его экипажа 30 марта."Существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании", — говорится в заявлении российского посольства в Лондоне, которое цитирует РИА Новости.Дипломаты отметили также, что британские правоохранительные органы и спецслужбы могут обращать повышенное внимание на владельцев российских паспортов, в частности возможны непредвиденные остановки и задержания людей под надуманными предлогами. Они не исключают также подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны.Кроме того, возможно, будут осуществляться попытки изъятия и проверки персональных электронных устройств: компьютеров, мобильных телефонов, планшетов и так далее. "Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность", — отмечается в заявлении.Посольство рекомендовало российским гражданам приезжать в пункты въезда-выезда в Великобританию заранее, учитывая возможность дополнительных проверок, а также задержек рейсов. Также россиян призвали более внимательно следить за личными вещами и багажом "во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов". Дипломаты призвали граждан РФ избегать конфликтных ситуаций с местным населением и делать видео- и аудиозаписи во всех спорных ситуациях.В посольстве России в Лондоне и в генконсульстве в Эдинбурге работает круглосуточная горячая линия для обращений российских граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации: + 44 (0) 7768 56-68-68 (Лондон) и +44 7805 93-24-54.