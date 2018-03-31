Екатеринбург, носивший в советское время название Свердловск, – многими считается настоящим центром России. Уральские горы, разделяющие страну на Европу и Азию, всегда имели символическое значение. Именно на Урале в апреле 1979 года произошла одна из самых страшных биологических катастроф в СССР.

Екатеринбург, носивший в советское время названиеСвердловск, – многими считается настоящим центром России. Уральские горы,разделяющие страну на Европу и Азию, всегда имели символическое значение. Именнона Урале в апреле 1979 года произошла одна из самых страшных биологических катастроф в СССР.В начале апреля в Свердловске произошла вспышка заболеванийсибирской язвой. По официальной версии, трагедия была вызвана мясом зараженногоскота. Однако по неофициальной, но разделяемой большинством версии, в тестрашные дни в городе произошел выброс биологического оружия – спорсибирской язвы. Облако направилось на юг и юго-восток, неся смерть всем, ктоимел несчастье оказаться на его пути.Причина выброса была до ужаса банальной. В лабораториивоенного городка №19 в Чкаловском районе Свердловска один из работников снялзагрязненный фильтр, который предотвращал выброс спор сибирской язвы вокружающее пространство. Фильтр снял, да только полагающуюся в таких случаяхзапись в журнале не сделал, оставил только записку.Начальник следующей сменывключил оборудование, и лишь спустя несколько часов обнаружил, что фильтр неустановлен.Вырвавшееся облако накрыло часть военного городка 32,поселок керамического завода, частные дома, жилой массив"Вторчермет", множество социальных учреждений – детские сады, школы,больницы. Первыми жертвами катастрофы стали те, кто в тот момент, ничего незная о произошедшем, оказался на улицах города. Работники заводов, спешившие вшколу дети – все они оказались перед смертельной угрозой из-за чьей-то роковойхалатности.Первые больные и умершие появились в городе 4 апреля. Этобыли работники керамического завода. "Пневмония" – таков былпоставленный врачами диагноз. С 5 апреля и в течение следующих несколько неделькаждый день умирало около пяти человек. Пошла на спад смертность лишь к концумесяца.Первое вскрытие тела умершего было произведено 10 апреля водной из городских больниц. Именно тогда, после тщательного обследования, ибыл, наконец, поставлен верный диагноз: "Кожная форма сибирской язвы".Екатеринбургский публицист Сергей Парфенов в своей статье"Смерть из пробирки" отмечал, что первыми под поражение попали люди,находившиеся на улице в 7-8 часов утра. Южный и юго-восточный ветер рассеивалпо округе смертоносные споры, а точки нахождения пациентов, обратившихся позжев поликлинику, протянулись вытянутым овалом с осью длиной четыре километра.Плотность населения районов, попавших в зону поражения, составляла в 1979 году10 тысяч человек на квадратный километр.Официальную версию, гласившую, что катастрофа была вызванамясом зараженного скота, опроверг позже первый секретарь Свердловского обкомапартии и первый президент России Борис Ельцин. В своей автобиографичной книге"Исповедь на заданную тему", опубликованной в 1990 году, он говорил,что вспышка заболеваемости сибирской язвой произошла из-за "утечки насекретном военном заводе".Кроме того, эксперты выдвигают ряд других аргументов,подтверждающих техногенный характер катастрофы. Прежде всего, у большинствазаболевших была отмечена легочная форма сибирской язвы. Соответственно,смертоносные споры проникли в их организм через дыхательные пути.Такимобразом, версия о зараженном мясе, которое вызывает кишечную или кожную формуболезни, является неправдоподобной. Помимо прочего, практически сразу же послевыброса на казарменное положение был переведен личный состав военного городка№32, была проведена поголовная вакцинация личного состава.При этом ликвидировавшие вспышку свердловские врачи отмечалиочень высокую активность Комитета госбезопасности (КГБ) в деле сокрытияподробностей об истинных причинах заболеваемости сибирской язвой в городе.Ликвидировались документы, а в свидетельствах о смерти сибирская язва вообще неупоминалась.По официальным данным, жертвами трагедии оказались 64 человека. Неофициальные же источники говорят о 100 и более погибших. Думается, что правду спустя столько лет мы уже вряд ли узнаем.