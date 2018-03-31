Екатеринбург, носивший в советское время название
Свердловск, – многими считается настоящим центром России. Уральские горы,
разделяющие страну на Европу и Азию, всегда имели символическое значение. Именно
на Урале в апреле 1979 года произошла одна из самых страшных биологических катастроф в СССР.
Екатеринбург, носивший в советское время название
Свердловск, – многими считается настоящим центром России. Уральские горы,
разделяющие страну на Европу и Азию, всегда имели символическое значение. Именно
на Урале в апреле 1979 года произошла одна из самых страшных биологических катастроф в СССР.
В начале апреля в Свердловске произошла вспышка заболеваний
сибирской язвой. По официальной версии, трагедия была вызвана мясом зараженного
скота. Однако по неофициальной, но разделяемой большинством версии, в те
страшные дни в городе произошел выброс биологического оружия – спор
сибирской язвы. Облако направилось на юг и юго-восток, неся смерть всем, кто
имел несчастье оказаться на его пути.
Причина выброса была до ужаса банальной. В лаборатории
военного городка №19 в Чкаловском районе Свердловска один из работников снял
загрязненный фильтр, который предотвращал выброс спор сибирской язвы в
окружающее пространство. Фильтр снял, да только полагающуюся в таких случаях
запись в журнале не сделал, оставил только записку.
Начальник следующей смены
включил оборудование, и лишь спустя несколько часов обнаружил, что фильтр не
установлен.
Вырвавшееся облако накрыло часть военного городка 32,
поселок керамического завода, частные дома, жилой массив
"Вторчермет", множество социальных учреждений – детские сады, школы,
больницы. Первыми жертвами катастрофы стали те, кто в тот момент, ничего не
зная о произошедшем, оказался на улицах города. Работники заводов, спешившие в
школу дети – все они оказались перед смертельной угрозой из-за чьей-то роковой
халатности.
Первые больные и умершие появились в городе 4 апреля. Это
были работники керамического завода. "Пневмония" – таков был
поставленный врачами диагноз. С 5 апреля и в течение следующих несколько недель
каждый день умирало около пяти человек. Пошла на спад смертность лишь к концу
месяца.
Первое вскрытие тела умершего было произведено 10 апреля в
одной из городских больниц. Именно тогда, после тщательного обследования, и
был, наконец, поставлен верный диагноз: "Кожная форма сибирской язвы".
Екатеринбургский публицист Сергей Парфенов в своей статье
"Смерть из пробирки" отмечал, что первыми под поражение попали люди,
находившиеся на улице в 7-8 часов утра. Южный и юго-восточный ветер рассеивал
по округе смертоносные споры, а точки нахождения пациентов, обратившихся позже
в поликлинику, протянулись вытянутым овалом с осью длиной четыре километра.
Плотность населения районов, попавших в зону поражения, составляла в 1979 году
10 тысяч человек на квадратный километр.
Официальную версию, гласившую, что катастрофа была вызвана
мясом зараженного скота, опроверг позже первый секретарь Свердловского обкома
партии и первый президент России Борис Ельцин. В своей автобиографичной книге
"Исповедь на заданную тему", опубликованной в 1990 году, он говорил,
что вспышка заболеваемости сибирской язвой произошла из-за "утечки на
секретном военном заводе".
Кроме того, эксперты выдвигают ряд других аргументов,
подтверждающих техногенный характер катастрофы. Прежде всего, у большинства
заболевших была отмечена легочная форма сибирской язвы. Соответственно,
смертоносные споры проникли в их организм через дыхательные пути.
Таким
образом, версия о зараженном мясе, которое вызывает кишечную или кожную форму
болезни, является неправдоподобной. Помимо прочего, практически сразу же после
выброса на казарменное положение был переведен личный состав военного городка
№32, была проведена поголовная вакцинация личного состава.
При этом ликвидировавшие вспышку свердловские врачи отмечали
очень высокую активность Комитета госбезопасности (КГБ) в деле сокрытия
подробностей об истинных причинах заболеваемости сибирской язвой в городе.
Ликвидировались документы, а в свидетельствах о смерти сибирская язва вообще не
упоминалась.
По официальным данным, жертвами трагедии оказались 64 человека. Неофициальные же источники говорят о 100 и более погибших. Думается, что правду спустя столько лет мы уже вряд ли узнаем.