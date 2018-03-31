Дорожные полицейские напомнили о правилах перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу...

В период весенних каникул дорожные полицейские проводят с детьми работу в рамках всестороннего обучения подрастающего поколения основам безопасного поведения на дороге.В рамках общегородского профилактического мероприятия «ГИБДД в защиту детей» в Центральном округе столицы инспекторы 3-го батальона дорожно-патрульной службы организовали для учеников ГБОУ Школа № 627 пешую экскурсию по маршруту «Дом-школа-дом».Автоинспекторы провели с детьми практическое занятие. Дорожные полицейские напомнили о правилах перехода проезжей части по регулируемому и нерегулируемому пешеходному переходу, находясь на каждом из которых, детям объяснили, как не попасть в «дорожную ловушку». Все ситуации полицейские детально разобрали вместе с детьми.Особое внимание автоинспекторы обратили на необходимость использования светоотражающих элементов на верхней одежде в темное время суток.В завершение обучающей прогулки юные участники дорожного движения, держа в руках плакаты с призывом «Пристегнись, Россия!», напомнили водителям о необходимости использовать ремень безопасности и детские удерживающие устройства.Сотрудники ГИБДД УВД по Северо-Западному округу провели для воспитанников дошкольного отделения Школы № 1551 занятие под названием «Шагающий автобус». Перед выходом за территорию дошкольного учреждения дети и воспитатели надели светоотражающие жилеты, чтобы привлечь внимание всех участников дорожного движения к акции. Сотрудники Госавтоинспекуии провели инструктаж по соблюдению Правил дорожного движения. Организаторами была подготовлена схема безопасного маршрута движения, по которому дошколята прошли вместе с инспекторами и воспитателями. Во время экскурсии инспекторы рассказывали ребятам о назначении встретившихся на пути дорожных знаков, а также разъясняли правила пересечения пешеходного перехода.После путешествия состоялась викторина на знание Правил дорожного движения, все участники которой получили в подарок светоотражающие элементы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81