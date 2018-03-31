Двадцать четвертый тур чемпионата России по футболу продолжился матчем в Москве. Чемпион России Спартак принимал новичка премьер-лиги Тосно из Ленинградской области. Спартаковцы добились нелегкой победы 2:1 и приблизились к Локомотиву.

Двадцать четвертый тур чемпионата России по футболу продолжился матчем в Москве. Чемпион России "Спартак" принимал новичка премьер-лиги "Тосно" из Ленинградской области. Спартаковцы добились нелегкой победы 2:1 и приблизились к "Локомотиву"."Спартак" провел слабый первый тайм. Чемпионы действовали медленно, допускали много потерь, практически не создавали опасных моментов у ворот Давида Юрченко. Растворились на поле Фернадо, Квинси Промес и Луиз Адриано, а усилий Зе Луиша было маловато для достижения успеха. "Тосно" достойно сопротивлялся, поддерживая репутацию неудобного для "Спартака" соперника. Нулевая ничья была бы справедливым исходом первой половины встречи, но незадолго до перерыва спартаковцы получили право на штрафной метрах в сорока от ворот. Давид Юрченко, видимо, посчитал, что Фернандо не станет бить с такого расстояния. И напрасно - Фернандо обвел хиленькую стенку и мяч влетел в угол ворот.Второй тайм некоторое время был продолжением первого. "Спартак" вышел из спячки к 60 минуте. Заиграл Квинси Промес, задвигался Луиз Адриано, и работы у Юрченко прибавилось. Давид реабилитировался за пропущенный мяч, отразив два тяжелейших удара Луиза Адриано. Но с третьего раза спартаковский нападающий все же добился своего. Голевую атаку начал Промес, продолжил Зе Луиш, а после удара Луиза Адриано мяч попал в Вагиза Галиуллина, угодил в локоть Юрченко и заскочил за линию ворот.Но "Тосно" не сдался. Илья Кутепов уронил в своей штрафной Павла Погребняка. Сам пострадавший реализовал пенальти. Впереди еще оставалось 10 минут встречи. Сразу вспомнился матч первого круга, в котором "Спартак" упустил победу, ведя в счете 2:0. Мог снять все вопросы вышедший на замену Лоренсо Мельгарехо, но тот не попал в ворота после прострела Промеса. Концовка получилась нервной. На подачу угловых в штрафную "Спартака" приходил Юрченко. Но "Спартак" выдержал, победил 2:1 и вышел на второе место. У москвичей 47 очков, он отстает от лидера "Локомотива" на 2 очка. Но "Локомотив" сыграл на матч меньше.