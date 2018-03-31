После операции французских жандармов в центре содержания мигрантов на севере Италии МИД Италии вызвал посла Франции за разъяснениями. От ответа будут зависеть дальнейшие действия.

После операции французских жандармов в центре содержания мигрантов на севере Италии МИД Италии вызвал посла Франции за разъяснениями. От ответа будут зависеть дальнейшие действия.В пятницу вечером вооруженные сотрудники таможенной полиции Франции ворвались на территорию центра помощи мигрантам неправительственной организации Rainbow4Africa в городе Бардонеккья (провинция Турин). Запугав присутствующих, они заставили одного из мигрантов сдать мочу на анализ.Действия жестко раскритиковали итальянские политики, представители Rainbow4Africa назвали инцидент грубым вмешательством в деятельность НПО и итальянских институтов.Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини предложил выдворить французских дипломатов вместо российских после нашумевшего дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА Новости.