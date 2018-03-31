Николя Саркози решительно и уверенно шел по карьерной лестнице и поднялся на самый ее верх. Но судьба-злодейка часто бывает обманчива: вроде бы сегодня ты правил не самым последним европейским государством, а завтра тебе грозит немалый тюремный срок, который, возможно, продлится до конца жизни. Dni.Ru собрали интересные факты из жизни экс-президента Франции Николя Саркози, обвиняемого сейчас в целой серии преступлений.

Николя Саркози решительно и уверенно шел по карьернойлестнице и поднялся на самый ее верх. Но судьба-злодейка часто бывает обманчива:вроде бы сегодня ты правил не самым последним европейским государством, азавтра тебе грозит немалый тюремный срок, который, возможно, продлится до концажизни. Dni.Ru собрали интересные факты изжизни экс-президента Франции Николя Саркози, обвиняемого сейчас в целой серии преступлений.ПОСРЕДСТВЕННЫЙ УЧЕНИККаких только кровей не намешано в Николя Саркози. Его отецпо национальности венгр, мать – наполовину еврейка, наполовину француженка. РебенкомСаркози, по его собственным словам, не чувствовал себя полноценным французом истрадал от своего сравнительно низкого материального положения, а кроме того,не был достаточно сильным, чтобы постоять за себя. Позже он неоднократнозаявлял, что именно унижения детства и отсутствие отца сделали его таким, какойон есть сейчас.Николя Саркози провел первые годы своей жизни в 16-м округеПарижа, в доме деда Бенедикта Малла. В отличие от двух своих братьев, мальчикучился довольно посредственно, за что часто получал выговоры от отца. Возможно,что амбиции и стремление во власть стали для Саркози своеобразной компенсациейза второразрядный статус в юности.С учебой в высших учебных заведениях у молодого человека тожене все было гладко. Сначала Николя окончил один из парижских университетов поспециальности "гражданское право", после чего поступил в Институтполитических исследований, но диплома так и не получил. Так Саркози сталадвокатом, специализирующимся на недвижимости.ТУПОВАТЫЙ БАБНИКНиколя Саркози пошел в отца – тот ушел из семьи, найдямолодую любовницу на стороне, после чего был еще два раза женат. Такой же путьначертала судьба и будущему президенту Пятой республики.Первой женой молодого Николя стала корсиканка Мари-ДоминикКюльоли. В браке родились двое сыновей – Пьер и Жан. Но еще до рождения второгоСаркози ударился в загул – будучи мэром небольшого городка Нейи-сюр-Сен, он познакомилсяс Сесилией Мартен, урожденной Сиганер-Альбенис, женой хозяина местноготелеканала. Забавно, что Саркози лично руководил их свадебной церемонией.Невеста,кстати, была уже беременна, но несмотря на это, чиновник по уши в нее влюбился.Спустя короткое время, Николя Саркози уже сам женился на Сесилии. Этот браксделал его отцом в третий раз – в счастливой семье родился сын Луи.Очередная идиллия продолжалась 10 лет, но победиламолодость. Почти ровесницу Сесиллию Саркози поменял на молодую итальянку – топ-модельКарлу Бруни. Она на 12 лет младше бывшего президента, а их дочери Джулии сейчас7 лет. Бруни еще та штучка, ее называли "донжуаном в юбке". В списке ее побед на любовном фронте –"роллинг" Мик Джаггер и Эрик Клэптон, а всех романов и не перечесть.Однако модель, композитор, поэтесса и певица остепенилась после замужества в2008 году.Как выяснилось позже, у президента был и запасной вариант -"Барби французского телевидения" Лоранс Феррари, которую высокопоставленныйловелас Саркози сразу после расставания с Сесилией отбил у мужа. Но тут жебросил. Саркози проявлял склонность и к экзотике в лице министра юстицииФранции, арабки по происхождению Рашиды Дати. Однако в итоге победила итальянкаКарла Бруни.Как известно, женская ревность непредсказуема и страшна. Втораяжена политика Сесилия в сердцах назвала его туповатым бабником, недостойнымзанимать пост президента Франции. Так она отреагировала на измену, добавив еще несколькообидных выражений: подруг бывшего мужа Сессилия охарактеризовала как компаниюпроституток, а сотрудниц аппарата президента назвала скучными старыми девами. Скандалс разводом и новым браком Саркози разгорелся в то время, когда он занималвысший пост в государстве. За сменой первой леди наблюдала с интересом вся Франция.МОЧИТЬ В СОРТИРЕВысокую активность проявил Саркози, будучи на посту министравнутренних дел. Он постоянно разъезжал по стране, давая указания, как надоправильно работать. Правда, критики уличали его в популизме и злоупотреблениисилой риторики. Сторонники при этом отмечали, что ему поручались самые тяжелыеучастки работы.В начале 2000-х годов в пригородах крупных французских городовпроцветала преступность. Францию захлестнула волна антисемитизма, росла напряженностьв мусульманской общине. Обострение обстановки было характерно и для традиционногоочага сепаратистской напряжённости – острова Корсика, где в 2002 году произошлоболее 200 терактов. Разгул проституции и беспредел на автодорогах добавили проблемминистру Саркози.После массовых беспорядков в пригородах Парижа он призвал очиститьулицы от преступных элементов керхерами, что вызвало общественный резонанс,сопоставимый с высказыванием Владимира Путина "мочить в сортире".ДОТЯНУЛАСЬ РУКА КАДДАФИНикаких страшных тайн президентства Саркози, котороепродолжалось с 2007 по 2012 годы, журналистам пока раскопать не удалось. Но затосенсационной стала новость о том, что в финансировании избирательной кампании будущегопрезидента Франции принимал участие ливийский лидер Муаммар Каддафи. К словусказать, его гибель в 2011 году на совести, в том числе, и Николя Саркози. Будучипрезидентом, он поддержал военную операцию союзников во главе с США в Ливии идаже направил туда войска.Саркози получил от Каддафи более 50 миллионов долларов. Вовсяком случае, так утверждает сын ливийского лидера Саиф-аль-Ислам. В 2012 годуиздание Mediapart опубликовало документ, доказывающий эти сведения. Саркозиназвал публикацию фальшивкой. В 2016 году прокурор Парижа сообщил о началерасследования против бывшего президента по подозрению в незаконномфинансировании предвыборной кампании.Всего же во Франции ведется порядка десяти расследований, вкоторых так или иначе фигурирует имя Николя Саркози. К примеру, в 2017 году егозаподозрили в получении взятки от Катара. Предполагается, что французскийэкс-президент повлиял на решение ФИФА и подтолкнул международную футбольнуюорганизацию к выбору Дохи в качестве столицы чемпионата мира по футболу в 2022году. Кроме того, Саркози подозревают в выплате откатов при продаже Пакистануподводных лодок в 90-х годах.Надо сказать, что долго продержался на свободе с таким букетомобвинений месье Саркози. И вот только 20 марта 2018 года французская полициязадержала его в рамках расследования дела о незаконном финансированиипредвыборной кампании Саркози 2007 года ливийским лидером. Это стало первымслучаем в современной Франции, когда под стражей находится бывший главагосударства. Саркози грозит до десяти лет лишения свободы. Выходит, что спустя11 лет Муаммар Каддафи все-таки отомстил 23-му французскому президенту за своюстрашную смерть.