Николя Саркози решительно и уверенно шел по карьерной
лестнице и поднялся на самый ее верх. Но судьба-злодейка часто бывает обманчива:
вроде бы сегодня ты правил не самым последним европейским государством, а
завтра тебе грозит немалый тюремный срок, который, возможно, продлится до конца
жизни. Dni.Ru собрали интересные факты из
жизни экс-президента Франции Николя Саркози, обвиняемого сейчас в целой серии преступлений.
Николя Саркози решительно и уверенно шел по карьерной
лестнице и поднялся на самый ее верх. Но судьба-злодейка часто бывает обманчива:
вроде бы сегодня ты правил не самым последним европейским государством, а
завтра тебе грозит немалый тюремный срок, который, возможно, продлится до конца
жизни. Dni.Ru собрали интересные факты из
жизни экс-президента Франции Николя Саркози, обвиняемого сейчас в целой серии преступлений.
ПОСРЕДСТВЕННЫЙ УЧЕНИК
Каких только кровей не намешано в Николя Саркози. Его отец
по национальности венгр, мать – наполовину еврейка, наполовину француженка. Ребенком
Саркози, по его собственным словам, не чувствовал себя полноценным французом и
страдал от своего сравнительно низкого материального положения, а кроме того,
не был достаточно сильным, чтобы постоять за себя. Позже он неоднократно
заявлял, что именно унижения детства и отсутствие отца сделали его таким, какой
он есть сейчас.
Николя Саркози провел первые годы своей жизни в 16-м округе
Парижа, в доме деда Бенедикта Малла. В отличие от двух своих братьев, мальчик
учился довольно посредственно, за что часто получал выговоры от отца. Возможно,
что амбиции и стремление во власть стали для Саркози своеобразной компенсацией
за второразрядный статус в юности.
С учебой в высших учебных заведениях у молодого человека тоже
не все было гладко. Сначала Николя окончил один из парижских университетов по
специальности "гражданское право", после чего поступил в Институт
политических исследований, но диплома так и не получил. Так Саркози стал
адвокатом, специализирующимся на недвижимости.
ТУПОВАТЫЙ БАБНИК
Николя Саркози пошел в отца – тот ушел из семьи, найдя
молодую любовницу на стороне, после чего был еще два раза женат. Такой же путь
начертала судьба и будущему президенту Пятой республики.
Первой женой молодого Николя стала корсиканка Мари-Доминик
Кюльоли. В браке родились двое сыновей – Пьер и Жан. Но еще до рождения второго
Саркози ударился в загул – будучи мэром небольшого городка Нейи-сюр-Сен, он познакомился
с Сесилией Мартен, урожденной Сиганер-Альбенис, женой хозяина местного
телеканала. Забавно, что Саркози лично руководил их свадебной церемонией.
Невеста,
кстати, была уже беременна, но несмотря на это, чиновник по уши в нее влюбился.
Спустя короткое время, Николя Саркози уже сам женился на Сесилии. Этот брак
сделал его отцом в третий раз – в счастливой семье родился сын Луи.
Очередная идиллия продолжалась 10 лет, но победила
молодость. Почти ровесницу Сесиллию Саркози поменял на молодую итальянку – топ-модель
Карлу Бруни. Она на 12 лет младше бывшего президента, а их дочери Джулии сейчас
7 лет. Бруни еще та штучка, ее называли "донжуаном в юбке". В списке ее побед на любовном фронте –
"роллинг" Мик Джаггер и Эрик Клэптон, а всех романов и не перечесть.
Однако модель, композитор, поэтесса и певица остепенилась после замужества в
2008 году.
Как выяснилось позже, у президента был и запасной вариант -
"Барби французского телевидения" Лоранс Феррари, которую высокопоставленный
ловелас Саркози сразу после расставания с Сесилией отбил у мужа. Но тут же
бросил. Саркози проявлял склонность и к экзотике в лице министра юстиции
Франции, арабки по происхождению Рашиды Дати. Однако в итоге победила итальянка
Карла Бруни.
Как известно, женская ревность непредсказуема и страшна. Вторая
жена политика Сесилия в сердцах назвала его туповатым бабником, недостойным
занимать пост президента Франции. Так она отреагировала на измену, добавив еще несколько
обидных выражений: подруг бывшего мужа Сессилия охарактеризовала как компанию
проституток, а сотрудниц аппарата президента назвала скучными старыми девами. Скандал
с разводом и новым браком Саркози разгорелся в то время, когда он занимал
высший пост в государстве. За сменой первой леди наблюдала с интересом вся Франция.
МОЧИТЬ В СОРТИРЕ
Высокую активность проявил Саркози, будучи на посту министра
внутренних дел. Он постоянно разъезжал по стране, давая указания, как надо
правильно работать. Правда, критики уличали его в популизме и злоупотреблении
силой риторики. Сторонники при этом отмечали, что ему поручались самые тяжелые
участки работы.
В начале 2000-х годов в пригородах крупных французских городов
процветала преступность. Францию захлестнула волна антисемитизма, росла напряженность
в мусульманской общине. Обострение обстановки было характерно и для традиционного
очага сепаратистской напряжённости – острова Корсика, где в 2002 году произошло
более 200 терактов. Разгул проституции и беспредел на автодорогах добавили проблем
министру Саркози.
После массовых беспорядков в пригородах Парижа он призвал очистить
улицы от преступных элементов керхерами, что вызвало общественный резонанс,
сопоставимый с высказыванием Владимира Путина "мочить в сортире".
ДОТЯНУЛАСЬ РУКА КАДДАФИ
Никаких страшных тайн президентства Саркози, которое
продолжалось с 2007 по 2012 годы, журналистам пока раскопать не удалось. Но зато
сенсационной стала новость о том, что в финансировании избирательной кампании будущего
президента Франции принимал участие ливийский лидер Муаммар Каддафи. К слову
сказать, его гибель в 2011 году на совести, в том числе, и Николя Саркози. Будучи
президентом, он поддержал военную операцию союзников во главе с США в Ливии и
даже направил туда войска.
Саркози получил от Каддафи более 50 миллионов долларов. Во
всяком случае, так утверждает сын ливийского лидера Саиф-аль-Ислам. В 2012 году
издание Mediapart опубликовало документ, доказывающий эти сведения. Саркози
назвал публикацию фальшивкой. В 2016 году прокурор Парижа сообщил о начале
расследования против бывшего президента по подозрению в незаконном
финансировании предвыборной кампании.
Всего же во Франции ведется порядка десяти расследований, в
которых так или иначе фигурирует имя Николя Саркози. К примеру, в 2017 году его
заподозрили в получении взятки от Катара. Предполагается, что французский
экс-президент повлиял на решение ФИФА и подтолкнул международную футбольную
организацию к выбору Дохи в качестве столицы чемпионата мира по футболу в 2022
году. Кроме того, Саркози подозревают в выплате откатов при продаже Пакистану
подводных лодок в 90-х годах.
Надо сказать, что долго продержался на свободе с таким букетом
обвинений месье Саркози. И вот только 20 марта 2018 года французская полиция
задержала его в рамках расследования дела о незаконном финансировании
предвыборной кампании Саркози 2007 года ливийским лидером. Это стало первым
случаем в современной Франции, когда под стражей находится бывший глава
государства. Саркози грозит до десяти лет лишения свободы. Выходит, что спустя
11 лет Муаммар Каддафи все-таки отомстил 23-му французскому президенту за свою
страшную смерть.