Полной уплаты по налоговым ставкам и тарифам потребовал от американской компании "Амазон" президент США Дональд Трамп.В "Твиттере" Трамп заявил, что Почтовая служба США теряет полтора доллара на каждой амазоновской посылке, что в конечном итоге приводит к потерям миллиардов.While we are on the subject, it is reported that the U.S. Post Office will lose $1.50 on average for each package it delivers for Amazon. That amounts to Billions of Dollars. The Failing N.Y. Times reports that “the size of the company’s lobbying staff has ballooned,” and that...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 марта 2018 г.Трамп обвинил газету "Вашингтон пост" в лоббировании интересов "Амазона" и потребовал прекратить аферу....does not include the Fake Washington Post, which is used as a “lobbyist” and should so REGISTER. If the P.O. “increased its parcel rates, Amazon’s shipping costs would rise by $2.6 Billion.” This Post Office scam must stop. Amazon must pay real costs (and taxes) now!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 марта 2018 г.Американский лидер думает об ужесточении налогового режима для компании Amazon и допускает применение к ней мер в рамках законодательства о борьбе с монополиями и защите конкуренции.В четверг Трамп обвинил "Амазон" в разорении небольших магазинов.В Белом доме тем временем заявили, что пока ни о каких мерах речи не идет.