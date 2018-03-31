Главный тренер пермского Амкара Вадим Евсеев после победы над лидером чемпионата России Локомотивом (2:1) иронично высказался об успехе своих подопечных в домашне-выездном поединке. Напомним, что изначально матч должен был проводиться в Перми, но был перенесен в Москву.

Главный тренер пермского "Амкара" Вадим Евсеев после победы над лидером чемпионата России "Локомотивом" (2:1) иронично высказался об успехе своих подопечных в домашне-выездном поединке. Напомним, что изначально матч должен был проводиться в Перми, однако из-за несоответствующего качества газона был перенесен в Москву на арену железнодорожников."Игра дома, на нашем стадионе, поэтому я рад, что мы наконец-то одержали победу в родных стенах, давно такого не было, – шутит Евсеев, слова которого приводит официальный сайт "Амкара". – Игра была качественной. Подразумевали, что у "Локомотива" в этом матче будет много игроков, которые вернулись в команду из расположения своих сборных… Мы предполагали, что они будут комбинировать, играть интересно – они и пенальти так заработали, но потом мы перевернули ход игры. Некоторые люди накануне матча говорили, что мы отдадим эту игру, но я спокойно к этому отношусь – где бы мы ни играли, люди говорят то же самое".Напомним, что "Амкар" перед матчем занимал предпоследнюю, 15 позицию в турнирной таблице, однако после успеха набрал 25 очков и поднялся на 13 место. "Локомотив" с 49 баллами продолжает лидировать в чемпионате России.