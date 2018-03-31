Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли раскритиковал планируемую Францией отправку военных в Сирию.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли раскритиковал планируемую Францией отправку военных в Сирию. Турция считает такой шаг нарушением норм международного права, пишет ТАСС.Джаникли уточнил, что группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) практически полностью уничтожена, поэтому присутствие французских войск на сирийской земле выглядит скорее как оккупация.В четверг газета "Паризьен" со ссылкой на курдского представителя сообщила, что президент Франции Эмманюэль Макрон заверил руководство "Сил демократической Сирии", что направит в город Манбидж спецназ республики. Макрон обозначил цель этой операции как попытку остановить продвижение турецкой армии.24 марта Анкара заявила о взятии под контроль всего региона Африн на северо-западе Сирии.