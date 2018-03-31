Концерт самых юных артистов Синей птицы - посвящение всем жертвам кемеровской трагедии - в эфире телеканала Россия 1 – 1 апреля в 18:30. Дети отдают долг памяти погибшим детям, юные музыканты сопереживают общему горю. Когда уже нет слов, остается только музыка.

Концерт самых юных артистов "Синей птицы" — посвящение всем жертвам кемеровской трагедии — в эфире телеканала "Россия 1" – 1 апреля в 18:30. Дети отдают долг памяти погибшим детям, юные музыканты сопереживают общему горю. Когда уже нет слов, остается только музыка.В этом выпуске "Синей птицы" не будет ярких декораций и громких аплодисментов. Это будет концерт памяти. Вечер, когда одна нота пронзительнее тысячи слов. Давайте 1 апреля в 18:30 зажжем свечи в память о тех, кто так и не вернулся из "Зимней вишни".