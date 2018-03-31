Киевские силовики похитили ополченца ДНР и вывезли его на территорию, подконтрольную Украине. Об этом рассказал представитель оперативного командования республики. По его словам, военнослужащий должен был вернуться из увольнения 26 марта, однако в пути его выкрали лица, связанные с боевиками сил специальных операций ВСУ.

Киевские силовики похитили ополченца ДНР и вывезли его на территорию, подконтрольную Украине. Об этом рассказал представитель оперативного командования республики.По его словам, военнослужащий должен был вернуться из увольнения 26 марта, однако в пути его выкрали лица, связанные с боевиками сил специальных операций ВСУ. На это указывают результаты оперативно-розыскных мероприятий, передает РИА Новости."Есть данные, что похищенный военнослужащий отказался сотрудничать с украинскими карателями, после чего был замучен", — добавил он.